Tappa Lombardia - Disegnare il futuro 2024

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 13 maggio 2024) Innovazione, tecnologia, sostenibilità e giovani: venerdì 10 maggioil, il forum sull’innovazione di Italia Economy, è arrivato ine un ricco parterre di ospiti ha fatto il punto della situazione dal palco dell’IBM Studios Milano Si è svolta venerdì 10 maggio la quintadiil, forum sull’innovazione di Italia Economy, nella suggestiva location degli IBM Studios Milano. Sul palco aziende, start up, consulenti e universitari per offrire in quattro panel tematici la fotografia delle imprese di oggi e individuare gli strumenti per affrontare le sfide di domani. Ma non solo.ilha offerto anche la possibilità agli studenti dell’Università Milano Bicocca, grazie al ...