Milan - Giroud annuncia l'addio e ringrazia un ex

Una notizia che in realtà si attendeva da diversi giorni e che adesso conosce, finalmente, la sua ufficialità: il Calciomercato del Milan comincia con la cessione, a zero, di Olivier Giroud che ha annunciato in queste ore che saluterà la società ...

Camila Giorgi e i problemi col Fisco, parlano i suoi legali: “Rientrerà in Italia, si è allontanata per divergenze con la famiglia” - Camila Giorgi e i problemi col Fisco, parlano i suoi legali: “Rientrerà in Italia, si è allontanata per divergenze con la famiglia” - Camila Giorgi “rientrerà prossimamente in Italia “. All’indomani della notizia sugli accertamenti fiscali in corso intervengono direttamente i legali della tennista, gli avvocati Federico Marini e Cri ...

