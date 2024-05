Giubileo 2025 - come ottenere l’indulgenza | le regole dettate da papa Francesco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 13 maggio 2024), che recentemente ha puntato il dito contro gli anticoncezionali nel dibattito relativo alla bassa natalità in Italia, ha dettato leperin vista del, che si aprirà la notte di Natale quest’anno e che dovrebbe portare a Roma decine di milioni di fedeli.Una delle principali “attrattive” dei fedeli in occasione delè la cosiddetta indulgenza, cioè la remissione di una parte o di tutti i peccati commessi dal fedele. La Penitenzieria Apostolica in un documento ha elencato le indicazioni e le azioni da compiere perdurante l’Anno santo. Il cardinale ...