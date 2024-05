(Di lunedì 13 maggio 2024) In occasione della Finale diFrecciarossa 2023/2024, in programma allo stadio `Olimpico` di Roma mercoledì 15 maggio alle ore...

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus , in programma mercoledì 15 maggio alle 21 all'Olimpico di Roma. Una sfida alla quale le due formazioni si presenteranno in uno stato di forma diametralmente opposto: la Dea, che in ...

Infortunio Kolasinac , novità importanti sul difensore dell’ Atalanta in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juve Atalanta a lavoro per la finale di Coppa Italia contro la Juve all’Olimpico, con delle novità da Zingonia molto interessanti per ...

Guardalà: “Juve, Champions guadagnata grazie al ranking, contro la Salernitana si è toccato il fondo” - Guardalà: “Juve, Champions guadagnata grazie al ranking, contro la Salernitana si è toccato il fondo” - Il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha commentato il pareggio della Juventus contro la Salernitana, analizzando il difficile momento che stanno attraversando i bianconeri. Ecco ...

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Glionna titolare, Haavi va in panchina - Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Glionna titolare, Haavi va in panchina - Alle ore 18 la Roma scudettata scende in campo contro la Juventus femminile per la penultima giornata del campionato di Serie A.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus è anche beneficenza: 'Charity Dinner' e asta in favore per Airc e Unicef - coppa italia, Atalanta-Juventus è anche beneficenza: 'Charity Dinner' e asta in favore per Airc e Unicef - In occasione della Finale di coppa italia Frecciarossa 2023/2024, in programma allo stadio `Olimpico` di Roma mercoledì 15 maggio alle ore 21.00, la Lega Serie.