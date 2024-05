VIDEO – Buchanan - il primo gol con la maglia dell’Inter visto da bordocampo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tajonè andato in gol per la prima volta innerazzurra venerdì scorso nel corso di Frosinone-Inter. Di seguito ilda ogni angolazione dedicato alla prima rete dell’esterno canadese da giocatore della squadra di Simone Inzaghi.GOL – Il club nerazzurro ha pubblicato unsul proprio canale YouTube dedicato alla prima rete di Tajonda giocatore della squadra di Simone Inzaghi. L’esterno canadese è andato in gol venerdì 10 maggio al 77? di Frosinone-Inter segnando il momentaneo 0-3. A seguire il filmato della rete dida. Fonte: YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...