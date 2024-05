Attivisti di Ultima Generazione bloccano Internazionali di tennis

Attivisti di Ultima Generazione interrompono match Internazionali tennis - attivisti di ultima Generazione interrompono match Internazionali tennis - Roma, 13 mag. (askanews) - Due attivisti di ultima Generazione hanno fatto irruzione sul campo numero 12 agli Internazionali Bnl d'Italia di tennis durante il doppio maschile tra Gonzalez/Roger-Vasell ...

Attivismo e interruzioni: protesta drammatica agli internazionali d’Italia - Attivismo e interruzioni: protesta drammatica agli internazionali d’Italia - Come una protesta drammatica ha interrotto gli Internazionali d’Italia, evidenziando la passione degli attivisti per questioni ambientali. Nel cuore della competizione tennistica agli Internazionali d ...

Per Ultima Generazione multa minima di 88 euro. “Non fecero danni, agirono per motivi morali e sociali” - Per ultima Generazione multa minima di 88 euro. “Non fecero danni, agirono per motivi morali e sociali” - La sentenza del giudice del Tribunale di Bologna al processo per l’incursione alla Pinacoteca di quattro attivisti ...