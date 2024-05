Planetaria | discorsi con la terra alla Pergola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 - Salvare il pianeta. Nasce dpreoccupazione comune sul destino del mondo il percorso di tre giorni che unisce artisti e scienziati internazionali al Teatro della: la prima edizione di "" - in programma dal 7 al 9 giugno - è una jam session immersiva che coniuga arte, spettacolo e scienza per discutere su ambiente, climate change e sostenibilità. Ospite d'onore, Sibilla, l'IA creata ad hoc dall' innovation partner Engineering - l'azienda guidata da Maximo Ibarra leader nei processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni - che dialogherà con il pubblico e i relatori nel corso delle "Conferenze immaginarie", i tre eventi serali in cui si racconterà come in un futuro lontano si è arrivati a risolvere la crisi climatica. La rassegna, ideata dal direttore artistico della ...