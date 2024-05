Ha vinto uno con la gonnellina e col pis*llo di fuori | noto cantante contro Nemo - vincitore dell’Eurovision ma non sono bigotto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildell' Eurovision Song Contest 2024,, si è visto attaccare anche da un grande della musica italiana. Protagonista di alcune parole riprese dai media in queste ultime ore, è stato Amedeo Minghi. Amedeo MinghiSong Contest Le parole usate da Amedeo Minghi nei confronti di, persona non binaria edell' Eurovision, nonpassate inosservate. Ecco cosa ha detto in alcune sue Instagram Stories: Ho tentato di guardarlo per intero ma non ciriuscito. Ho tentato di guardare per intero il Festival europeo, cioè Sodoma e Gomorra. Infatti hauno svizzero con la, ormai è così. Musica, niente. Tante luci, ...