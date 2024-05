Influenza aviaria - l’epidemiologo Ciccozzi | Contagio da uomo a uomo mai provato Ma c’è il rischio mutazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 - Professor Massimo, l’ultima scoperta sull’in Usa - H5N1 trovato nelle acque reflue in Texas - ci deve allarmare? “No, anzi: dobbiamo essere contenti - risponde-. Perché significa che possiamo individuare anche le acque reflue come buon indicatore della presenza del virus aviario”. Ma parliamo di virus vivo? “Non possiamo saperlo. E’ corretto parlare di pezzi di genoma virale. Naturalmente la ricostruzione del genoma richiede una grande competenza. Che hanno, ad esempio, i nostri Istituti Zooprofilattici”. C’è un elemento preoccupante in questa storia? “Sì, la preoccupazione vera è legata agli allevamenti intensivi. Perché in quel caso la mucca malata contagia le altre. E così il virus continua a circolare. E ogni volta che il virus circola, è sottoposto a mutazioni”. La ...