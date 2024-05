Per le famiglie italiane cresce anche il costo delle mense scolastiche | +3% in un anno

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firma to il decreto per un nuovo Piano per gli Asili nido del valore di 734,9 milioni di euro . Il Piano, in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti degli Asili ...

84 e 85 euro al mese : è quanto una famiglia ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si tratta di 4,20 e 4,26 euro a pasto. La regione mediamente ...

È di circa 85 euro il costo medio al mese delle mese scolastiche per le famiglie , in crescita di oltre il 3% rispetto allo scorso anno. La Basilicata è regione più cara, la Sardegna la più economica. Sud e isole penalizzate sul numero di locali ...

Mutui prima casa con garanzia dello Stato, la guida dell’Abi su agevolazioni e diritti - Mutui prima casa con garanzia dello Stato, la guida dell’Abi su agevolazioni e diritti - 4 figli under 21 anni con Isee non superiore a 45.000 euro (la percentuale massima di copertura è dell’85%), -5 o più figli under 21 con Isee non superiore a 50.000 (la percentuale massima di ...

Tari 2024: esenzioni e riduzioni ad Altopascio per sostenere le famiglie nel pagamento della tariffa rifiuti - Tari 2024: esenzioni e riduzioni ad Altopascio per sostenere le famiglie nel pagamento della tariffa rifiuti - Bollette Tari: esenzioni e riduzioni per le famiglie altopascesi che vivono situazioni di difficoltà socio-economica. Torna, infatti, anche per il 2024, ad Altopascio, il bando per sostenere il costo ...

Il gruppo Barilla a fianco della Croce rossa italiana - Il gruppo Barilla a fianco della Croce rossa italiana - Un milione di colazioni alle famiglie più in difficoltà e tre mezzi di soccorso per il trasporto sanitario. (ANSA) ...