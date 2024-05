Abi - per la carica di Presidente è corsa a due tra Francesco Profumo Isybank e il Patuelli sestis - RUMORS

(Di lunedì 13 maggio 2024) Entra nel vivo il rinnovo dei vertici dell'Abi, l’Associazione bancaria italiana, che il 9 luglio si riunirà in Assemblea per nominare il nuovoin vista della scadenza del quinto mandato di Antoniodella Cassa di Ravenna e in sella all'Associazione dal 2013. Secondo q

Superbonus, si tratta. I banchieri rivogliono le compensazioni Inps: oggi il vertice all’Abi per scrivere la controproposta da inviare al Mef - Superbonus, si tratta. I banchieri rivogliono le compensazioni Inps: oggi il vertice all’Abi per scrivere la controproposta da inviare al Mef - Scendono in campo le banche italiane per frenare gli effetti delle ultime strette sul Superbonus elaborate sul Mef. Soprattutto nella parte che impedisce agli istituti di credito di scontare in sede..

Medicina e chirurgia, 1.200 mq in più con il nuovo polo didattico - Medicina e chirurgia, 1.200 mq in più con il nuovo polo didattico - Il progetto di ristrutturazione ha riguardato gli ex locali di fisioterapia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e ha ampliato di oltre 1200 mq gli attuali spazi del corso di laurea in ...

Inaugurati i nuovi spazi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Ravenna: ampliamento di oltre 1200 metri quadri foto - Inaugurati i nuovi spazi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Ravenna: ampliamento di oltre 1200 metri quadri foto - A tagliare il nastro erano presenti anche il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, il presidente de La Cassa di Ravenna Antonio patuelli, il ...