Cambio al vertice Cosa c’è dietro la sostituzione di Shoigu voluta da Putin

(Di lunedì 13 maggio 2024) In apertura del suo quinto mandato presidenziale, Vladimirha voluto lanciare un segnale di cambiamento che in tanti, dentro e fuori dalla Russia, si aspettavano. E il segnale è arrivato la sera di domenica 12 maggio, quando è stata diffusa ufficialmente la notizia di un rimpasto del governo che è andato a toccare personalità di spicco della cerchia di potereiana. In primis l’oramai ex-ministro della Difesa Sergei, che è stato nominato Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia al posto di Nikolai Patrushev, ex-direttore del Fsb e altro fedelissimo di, sul cui nuovo incarico si avranno notizie nei prossimi giorni. A colmare il vuoto lasciato da, dopo dodici anni di permanenza al ministero della Difesa, sarà un altro uomo della cerchia ristretta del Presidente ...