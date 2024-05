Industria italiana autobus a rischio privatizzazione - scatta lo sciopero | Deve rimanere a partecipazione pubblica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prosegue la protesta dei dipendenti di(Iia), in "odore" di cessione. Come confermato dai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm in una nota, nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, le lavoratrici e i lavoratori dei due stabilimento di Bologna e di Flumeri (Avellino)...

Oggi i lavoratori di Industria Italiana Autobus hanno scioperato e manifestato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiedere un confronto reale sul destino dell'azienda. Ecco la posizione congiunta delle ...

Il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, sentito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato, domani alle 15 al Mimit, il tavolo su Industria ...

