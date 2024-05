Camila Giorgi - la versione dei suoi avvocati sul trasloco lampo | Dissapori in famigli - tornerà presto

(Di lunedì 13 maggio 2024) Glidella tennistarompono il silenzio e diffondono la lorosulla “scomparsa” della tennista. «Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità,rientrerà prossimamente in Italia», chiariscono subito i legali Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra. «L’allontanamento dalla residenza di Calenzano è temporaneo e dovuto ad una divergenza di vedute all’interno dellaa, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l’abbandono dell’attività agonistica», è la spiegazione che forniscono smentendo così – come in parte già fatto dalla stessa– lasecondo cui la tennista sarebbe scomparsa per fuggire da diversi problemi col fisco. I ...

