David Bowie | una rivoluzione chiamata Ziggy Stardust

(Di lunedì 3 luglio 2023) Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it’s the last show that we’ll ever do. La sera del 3 luglio 1973, all’Hammersmith Odeon, queste parole generano un diffuso sgomento fra il pubblico. A pronunciarle è, subito prima di intonare l’ultimo pezzo in scaletta nel concerto conclusivo della sua tournée, la struggente Rock ’n’ Roll Suicide. In un’emblematica compenetrazione fra realtà e palcoscenico (una costante nel percorso dell’artista), il finale dello show costituisce, in effetti, un “suicidio rock”:sta uccidendo, disintegrando la maschera che, prima e più di ogni altra, l’avrebbe fatto entrare nella leggenda. Se c’è chi, per ragioni anagrafiche, ...