Caso Toti - dov’è il reato? Cosa c’è davvero dietro le intercettazioni e il polverone mediatico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sarà una frase abusata, ma anche noi “rispettiamo l’operato della Magistratura”. Peccato, però, che per molti il processo a Giovannisi sia già tenuto e concluso a tempo di record, naturalmente con la sentenza di condanna per il presidente della Regione Liguria (nonostante accuse tutte da dimostrare) da parte di coloro che sono garantisti solo con i propri compagni di schieramento, e da parte dello spietato tribunale dei social e dei professionisti dell’informazione. A ben vedere, vi sono aspetti opachi, a cominciare dalla tempistica preelettorale – di certo non inedita – della vicenda giudiziaria, e abbiamo già scritto come, sovente, le inchieste sui “governatori” avvengano precisamente in vista di tornate elettorali di vario genere, per poi concludersi con un nulla di fatto. Ma, in questo, c’è di più: c’è unche forse ...

L'inchiesta giudiziaria sul governatore della Liguria Giovanni Toti è stato l'ennesimo terremoto politico dell'ultimo mese, se si considera anche quanto accaduto in Puglia con il sindaco di Bari Antonio Decaro. Le accuse nei confronti del ...

Articolo pubblicato lunedì 13 Maggio 2024, 14:32 L’arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti , avvenuto la scorsa settimana, continua a far discutere. Quotidianamente sembrano emergere nuovi elementi della vicenda, che pian piano inizia a ...

Sarà una frase abusata, ma anche noi “rispettiamo l’operato della Magistratura”. Peccato, però, che per molti il processo a Giovanni Toti si sia già tenuto e concluso a tempo di record, naturalmente con la sentenza di condanna per il presidente ...

Il fronte pro Toti nella maggioranza non è più così compatto - Il fronte pro toti nella maggioranza non è più così compatto - Repubblica racconta di un rapporto molto stretto fra toti e la sanità privata ... guai a considerare la Liguria un caso a sé. La questione morale riguarda tutto il paese. E la Liguria non è che lo ...

Caso Toti, Spinelli interrogato: "Non sono preoccupato" - caso toti, Spinelli interrogato: "Non sono preoccupato" - (LaPresse) È durato quasi due ore l'interrogatorio di Aldo Spinelli, 84 anni, imprenditore portuale genovese agli arresti domiciliari per ...

Cautele e conseguenze, quando il filtro del Gip non funziona. L’esempio del caso Azimuth: 70 arresti e solo 16 condanne - Cautele e conseguenze, quando il filtro del Gip non funziona. L’esempio del caso Azimuth: 70 arresti e solo 16 condanne - Il rischio di errore per il giudice della cautela può dipendere dalla massa di atti di indagine portati alla sua attenzione senza concederli tranquillità di giudizio ...