GF - seconda cicogna in arrivo per un’amata ex gieffina | l’annuncio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nota per aver preso parte a una passata edizione del GF, Maria Falconieri è incinta per lavolta. Ad annunciarlo è stata proprio l’amata exattraverso un dolce post su Instagram. IN DOLCE ATTESA PER LAVOLTA – La Falconeri è entrata nel cuore del pubblico di Mediaset durante la quattordicesima edizione del L'articolo

È in dolce attesa del suo secondo bebè una storica e amata ex concorrente del Grande Fratello . Dopo la nascita della piccola Giulia, Maria Falconieri pochi minuti fa ha annunciato di essere nuovamente incinta. Il tenero annuncio è stato pubblicato ...

“Sta per entrare in un film horror erotico-mistico”, addirittura a Hollywood: la “svolta” di Giacomo Urtis - “Sta per entrare in un film horror erotico-mistico”, addirittura a Hollywood: la “svolta” di Giacomo Urtis - “Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo er0t*c0-mistico. Non c’è più religione! Ecco il vid ...

Mary Falconieri è incinta: "Un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita" - Mary Falconieri è incinta: "Un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita" - Mary Falconieri è incinta: l'ex concorrente del Grande Fratello aspetta il secondo figlio dal marito Giuseppe Matteo Schiavello.

Can Yaman, il flirt con l’ex Gieffina Tutta la verità - Can Yaman, il flirt con l’ex gieffina Tutta la verità - Il mondo del gossip si è interrogato su un flirt tra Can Yaman e un'ex concorrente del Grande Fratello: cosa c'è stato tra loro