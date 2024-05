Meloni vede Fiala - tra i due Conservatori stessa linea verso europee

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (askanews) – E’ stato quasi un (possibile) passaggio di consegne annunciato l’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgiae Petr: secondo i rumors la premier dopo lepotrebbe lasciare la guida deidi Ecr e in pole position per la successione ci sarebbe proprio il primo ministro ceco. Scontato quindi – al di là degli “eccellenti” rapporti bilaterali tra i due Paesi – che il colloquio di oltre un’ora si sia incentrato proprio sui temi al centro dell’agenda europea, in vista del voto di giugno. Nelle dichiarazioni congiunte alla stampa,ha sottoto una “identità di vedute” su vari temi, a partire dai migranti. “Ci siamo sempre trovati d’accordo – ha spiegato la presidente del Consiglio – sul fatto che per gestire la migrazione la ...