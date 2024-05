Milan, la lezione di De Ketelaere: l'errore da non commettere nel prossimo mercato - milan, la lezione di De ketelaere: l'errore da non commettere nel prossimo mercato - Non avremo mai la controprova. Perchè, salvo clamorosi cambi di direzione, Charles de ketelaere non tornerà più ad indossare la maglia del milan dopo una stagione.

De Ketelaere Milan, scatta il paragone con l’Inter: avete sentito - De ketelaere milan, scatta il paragone con l’Inter: avete sentito - Paragone curioso quello che è stato fatto tra il De ketelaere del milan e un calciatore dell’Inter. Il confronto tra nerazzurri e rossoneri non è terminato dopo il derby vinto dai nerazzurri il 22 ...

Da Conceicao o Conte a Zirkzee: nasce il Milan 2024-2025 - Da Conceicao o Conte a Zirkzee: nasce il milan 2024-2025 - Il milan 2024-2025 (Calciomercato.it ... per cui il Bologna potrebbe versare 10 milioni di riscatto, e De ketelaere, che quasi sicuramente verrà riscattato dall’Atalanta per 22 milioni di euro più 2 ...