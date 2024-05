Allenatori azzurri - parlano Montefusco e Del Genio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gliche si sono avvicendati sulla panchina del Napoli hanno contribuito, a percentuali che ognuno può stabilire, alla stagione disastrosa degli. A “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli hanno parlato Vincenzo, ex calciatore ed allenatore e il giornalista Paolo Del. Il primo salverebbe Mazzarri, il secondo non le manda a dire neanche a Calzona.suglidel Napoli “Vista la pena che sta facendo il Napoli bisogna pensare al domani e non più al passato. Se a Mazzarri dessimo Osimhen avrebbe fatto tutt’altra storia. Garcia ha creato le premesse per fare questo sfacelo, invece se leggiamo i numeri potremmo ammettere che sia stato il migliore in quest’annata. I calciatori del Napoli hanno dimostrato di essere bravissimi ...