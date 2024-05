Petra 3 | Paola Cortellesi torna sul set con Andrea Pennacchi e la regia di Maria Sole Tognazzi

Dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica di C'è Ancora Domani, Paola Cortellesi torna per la prima volta sul set per le riprese della terza stagione di Petra che iniziano il 13 maggio a Genova. Con lei torna anche ...

