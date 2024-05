Folla ai funerali di Luigi Bardelli Il suo impegno un grande dono per tutta la comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pistoia, 13 maggio 2024 – Addio commosso a. Oltre trecento persone hanno afto oggi pomeriggio, 13 maggio, la chiesa di San Francesco a Pistoia, per dare l'ultimo saluto al giornalista, direttore e fondatore dell'emittente Tv Libera Pistoia e presidente e fondatore della Fondazione Maic (Maria Assunta in Cielo), accreditata dalla Regione Toscana per l'erogazione di prestazioni alle persone con disabilità.è morto nella notte tra sabato e domenica nella sua casa di Pistoia, dopo una breve malattia. Tante le autorità presenti in chiesa, ma anche molte persone comuni e tanti giovani. "È una giornata triste - ha detto il vescovo di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli -, perché sentiamo già la mancanza di, della sua energia, della sua voglia di fare, del suo entusiasmo, ...