Calciomercato Milan - Bologna in Champions League | ora il riscatto di Saelemaekers L’incasso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 13 maggio 2024), ildopo aver ottenuto la qualificazione inè pronto aldiIlfesteggia e programma. Il club rossoblù ha accolto ieri con grande gioia l’aritmetica conquista della qualificazione alla prossima edizione della. Un risultato storico che sotto le Due Torri mancava addirittura da 60 anni. Una città in festa per l’importante traguardo raggiunto dalla squadra allenata magistralmente da Thiago Motta, sempre più nel mirino di diversi club in Italia, tra cuie Juventus. Intanto, ilpensa già a come programmare la prossima stagione partendo innanzitutto dai riscatti. Tra questi c’è quello di ...