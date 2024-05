F1 - a Imola la prima di Lewis Hamilton come ferrarista in pectore Cambierà l’atteggiamento dei tifosi verso di lui?

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è un tema interessante riguardo l’imminente Gran Premio di Emilia Romagna. Sarà lavolta diin Italia da, seppur in. Il trentanovenne britannico vestirà i colori Mercedes, matutti sappiamo è destinato a infilarsi in una tuta rossa a partire dal 2025. Questa dinamicadei sostenitori del Cavallino Rampante nei suoi confronti? Il veterano inglese non è mai stato particolarmente amato da più agguerriti fan della Scuderia di Maranello. D’altronde, perché avrebbe dovuto esserlo? In una logica partigianaquella del tifo,è a lungo stato “il nemico”. L’inglese si è presentato in F1 nel ruolo di antagonista della Ferrari, quando questa ...

L'Holstein Kiel è in Bundesliga per la prima volta nella storia: chi sono le 'Cicogne' dal passato dimenticato - L'Holstein Kiel è in Bundesliga per la prima volta nella storia: chi sono le 'Cicogne' dal passato dimenticato - Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V.: questo è il nome completo della squadra che per la prima volta nella propria storia, nella stagione 2024/25, parteciperà.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Maggio, in prima serata - Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Maggio, in prima serata - Stasera in TV, Sabato 11 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...

Lennox Lewis: 'Non escludo il colpaccio di Usyk, ma credo che Tyson Fury vincerà ai punti' - Lennox lewis: 'Non escludo il colpaccio di Usyk, ma credo che Tyson Fury vincerà ai punti' - L'ultimo campione indiscusso della storia dei pesi massimi ha fatto il suo pronostico sul match di riunificazione del titolo in programma il 18 maggio ...