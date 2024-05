Esame di maurità 2024 | ecco gli elenchi dei presidenti delle commissioni d' esame in Sicilia e Calabria

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il countdown verso gli esami di maturitàè già in corso, e oggi, 13 maggio, abbiamo un ulteriore aggiornamento. L’di Stato inizierà mercoledì 19 giugno. Sono stati rilasciati oggi online glideid'per ogni regione, come previsto dalla nota 17978 del 7 maggio, emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tuttavia, gli studenti dovranno...

L' Oroscopo di Paolo Fox del giorno 1 maggio vede la Luna in Acquario. Torna in auge l'amore per il segno dei Pesci, mentre i nati dello Scorpione saranno sotto esame . Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di mercoledì 1° maggio 2024 , ...

Il Giro d’Italia è lungo e si sa, il percorso è sempre ricco di imprevisti. Un giorno può andarti male, come accaduto ad Antonio Tiberi in occasione del primo arrivo in salita ad Oropa, un altro puoi essere più fortunato. Fondamentale nell’arco ...

Non accenna a finire questo momento paradisiaco del Real Madrid: il titolo di campione di Spagna messo in bacheca, la finale di Champions conquistata e la serie di vittorie che continua a prolungarsi, anche quando giocano le alternative. Sabato ...

