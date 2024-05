Golf - Wells Fargo Championship | McIlroy trionfa a Charlotte

(Di lunedì 13 maggio 2024) Rorycolleziona il ventiseiesimo titolo nel PGA Tour. Secondo al mondo, il 35enne ha vinto a, negli Stati Uniti, il. Al nordirlandese sono serviti 267 colpi totali per farlo, conquistando il primo gradino davanti all’americano Xander Schauffele, con 272. Terzo sul podio poi il sudcoreano Byeong Hun, con 275.aveva già vinto il torneo nel 2010, 2015 e 2021. SportFace.

