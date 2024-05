LIVE Napolitano-Jarry 2-6 - 6- - 2 -3, ATP Roma 2024 in DIRETTA | arriva il break del cileno nel 3° set

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e dritto. 15-40 Di pochissimo lunga la difesa di dritto dell’azzurro. 0-40 Sbaglia la direzione dell’attacco il, LO PASSA DI ROVESCIOCHE SI ERA DIFESO MIRACOLOSAMENTE!!!!! 0-30 LARGO un clamoroso dritto di, a botta sicura. 0-15 Grandissima risposta dell’azzurro in cross di dritto! 3-2 Ace (2°)! 40-0 Prima vincente di. 30-0 Risposta di rovescio a mezza rete, ancora sulla seconda. Regali importanti del. 15-0 Lunga la risposta delsulla seconda. 3-1 Lungo il rovescio del biellese. 40-15 Vola via la risposta di rovescio dell’azzurro. 30-15 Risposta aggressiva di dritto di! 30-0 Servizio e altro dritto ...

40-15 Servizio e dritto. 30-15 Largo il dritto del cileno . 30-0 Servizio e dritto inside in Jarry. 15-0 Servizio vincente. 4-1 Gran risposta di rovescio del cileno , altro break . 30-40 Lungo il dritto di ...

15-0 Servizio e dritto. Torna a martellare la montagna cilena. 2-1 Doppio fallo (2°). break del cileno . 40-A In rete il dritto in recupero di Napolitano. 40-40 Errore di dritto Jarry. Regalo!! 40-A Bravo ...

