LIVE Napolitano-Jarry 2-6 - 6- - 3 -5, ATP Roma 2024 in DIRETTA | nastri e righe per il cileno che conferma il break nel 3°

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Smorzata di rovescio vincente di! 30-0 Serve&volley che porta il punto all’azzurro. 15-0 Servizio e dritto!! 5-3 Niente, bella difesa di rovescio delgioca alla grande ma la riga sulla seconda e il nastro vincente lo condannano. 40-30 NON E’ VERO. Nastro vincente di, ma che fortuna ha. 30-30 RIGA con la seconda di servizio di. NOO! 15-30 Cos’ha tirato!!! DRITTO LUNGOLINEA SULLA RIGA! JOLLY! 15-15 Doppio fallo (3°)!!! 15-0 Che passante ha trovato! Con il rovescio. Era venuto avanti dopo la risposta di rovescio, alla regola! 4-3 Ace (3°)! 40-15 Ottimo dritto in contropiede ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto. Torna a martellare la montagna cilena. 2-1 Doppio fallo (2°). break del cileno . 40-A In rete il dritto in recupero di Napolitano. 40-40 Errore di dritto Jarry. Regalo!! 40-A Bravo ...

Atp Roma, i risultati in diretta: Napolitano rinasce e porta Jarry al terzo. Ok Tsitsipas, fuori Rublev. E stasera Medvedev - Atp Roma, i risultati in diretta: Napolitano rinasce e porta Jarry al terzo. Ok Tsitsipas, fuori Rublev. E stasera Medvedev - Agli Internazionali di Roma la giornata di lunedì è dedicata alla parte bassa del tabellone maschile. Si chiude oggi il 3° turno con un azzurro in campo: Stefano Napolitano.

