Serie B 2024 2025 al via il 16 agosto Balata | Chiediamo ritorno 7 5% mutualità diritti tv Noi favorevoli a proposta Abodi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il prossimo campionato diB, la stagione, inizierà il 17, con anticipo al 16 sera come Open day. Quattro i turni infrasettimanali, due soltanto di sera e ancora da calendarizzare. Il 26 dicembre e il 1 maggio ci saranno i B Day. Questo quanto deciso dall’Assemblea della Lega B che si è svolta oggi a Milano. A margine dell’assemblea ha parlato anche il presidente Mauro. Così su una sua possibile candidatura alla presidenza della Figc: “Per esserci una candidatura ci deve essere un candidato e io non lo sono. Alle volte gli esercizi di fantasia sono qualcosa di interessante. Io ho un mandato unanime della Lega B che ho l’onore di rappresentare e non sono mai stato interessato alle poltrone. Oggi lavoro h24 per la mia lega”. Quindi la richiesta alla Lega ...