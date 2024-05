Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)13 MAGGIOORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENT9INA EFIUMICINO SUL TRATTO URBANO CODE TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLAFIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO SULLA STATALE PONTINA INCIDENTE RISOLTO E STRADA RIAPERTA LA TRANSITO VEICOLARE CON CODE IN DIMINUZIONE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA ...