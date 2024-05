La Garisenda malata | a che punto siamo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come procede la messa in sicurezza e il restauro della, a rischio crollo dopo l'allarme lanciato nell'autunno scorso? Vi raccontiamo a che

Chi ha donato 1 milione di euro per il restauro della Torre Garisenda a Bologna - Chi ha donato 1 milione di euro per il restauro della Torre garisenda a Bologna - L'ex CEO e presidente di Google, Eric Schmidt, ha donato un milione di euro per i lavori di restauro della Torre garisenda.

Bologna, un’altra spaccata in centro: danni a una profumeria sotto le Due Torri - Bologna, un’altra spaccata in centro: danni a una profumeria sotto le Due Torri - Nuovo episodio nell’area del cantiere della garisenda: nel mirino dei malviventi il punto vendita Equivalenza in via San Vitale ...

I lavori sulla Garisenda: "Siamo in linea con i tempi e con gli obiettivi fissati" - I lavori sulla garisenda: "Siamo in linea con i tempi e con gli obiettivi fissati" - Raffaela Bruni, storica dirigente del Comune e capofila del ‘Comitato per il restauro della garisenda’, fa il punto sullo stato dell’arte dell’intervento e su quelle che saranno le prossime mosse di ...