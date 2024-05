(Di lunedì 13 maggio 2024) Da venerdì 17 a domenica 19 maggio saliranno in pedana glidellain tutte le specialità, tra tappe didel: saranno in tutto 72 gli italiani impegnati, in cinque diverse località. Previste anche quattro gare a squadre. A Shanghai, in Cina, sarà protagonista il fioretto, sia con gli uomini che con le donne, nelche prevede le sole gare individuali, mentre indel, con gare sia individuali che a squadre, la spada prevede sia competizioni femminili a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) che maschili di Saint Maur (Francia), così come la sciabola, con tornei femminili a Plovdiv (Bulgaria) e maschili a Madrid (Spagna)., tutte le nazioni ...

weekend ricco di appuntamenti per la Scherma internazionale. Il fioretto (sia uomini che donne) vedrà la sua tappa di Coppa del Mondo ad Hong Kong, mentre in Asia ci sarà il Grand Prix di Seoul per sciabola (sia uomini che donne). Il tutto si ...

E’ trionfo azzurro con Guillaume Bianchi nella tappa di Coppa del mondo di fioretto a Hong Kong . Il 26enne fiorettista delle Fiamme Gialle si è aggiudicato la prova dopo aver sconfitto in finale per 15 a 10 il giapponese Takahiro Shikine. Per ...

Coppa Italia, Maresca arbitrerà la finale tra Atalanta e Juventus - coppa Italia, Maresca arbitrerà la finale tra Atalanta e Juventus - Fabio Maresca arbitrerà la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus, fischio d'inizio mercoledì 15 maggio alle 21. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, mentre al Var ci sarà Marini ...

Scherma: Europei Master Squadre, Italia domina in Belgio con 12 medaglie - scherma: Europei Master Squadre, Italia domina in Belgio con 12 medaglie - È stata grande Italia agli Europei Master a squadre di Ciney, in Belgio. Dodici medaglie in altrettante gare, trionfo nel Medagliere con quattro ...

Scherma, i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo e Grand Prix: 72 azzurri in gara - scherma, i convocati dell’Italia per coppa del Mondo e Grand Prix: 72 azzurri in gara - Da venerdì 17 a domenica 19 maggio saliranno in pedana gli azzurri della scherma in tutte le specialità, tra tappe di coppa del Mondo e Grand Prix: saranno in tutto 72 gli italiani impegnati, in ...