Il partigiano ribelle che amava la scrittura

(Di lunedì 13 maggio 2024) Poco più di otto anni fa moriva Nemesio Crotti, studente edella 26^Brigata Garibaldi , con i nomi di battaglia "Iside" e "Victor", fu poi Segretario del Fronte della Gioventù Comunista a Cà di Cairoli e in seguito Segretario della Figc a Scandiano di Reggio Emilia. Fu anche scrittore, storico della Resistenza, pittore e scultore straordinario, dal tratto inconfondibile, premiato nel 1983 col Leone di San Marco alla Biennale di Venezia. Nemesio era un grande amico, figura di immenso spessore umano e morale, che abbiamo ricordato lo scorso ottobre con la famiglia Paderni, festeggiando il compleanno del suo amico Amleto Paderni,come Nemesio. I quadri di Nemesio, così come i suoi libri, custodiscono per sempre la memoria della sua storia di, imprenditore, pittore, scrittore. Nemesio non ha mai saputo ...

