Orari Tv GP Emilia Romagna 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) La F1 torna a Imola questo fine settimana per il settimo round della stagionedopo la vittoria di Lando Norris a Miami. La Formula 1 torna in Europa per la prima volta in questa stagione: l’iconico circuito di Imola ospita il Gran Premio dell’questo fine settimana. Lando Norris ha ottenuto una splendida vittoria – la sua prima in F1 – l’ultima volta a Miami, battendo Max Verstappen dopo una safety car perfettamente temporizzata e assicurandosi la prima vittoria della McLaren dal settembre 2021. Tuttavia, Verstappen ha ancora 33 punti di vantaggio nel campionato piloti sul compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez, mentre Charles Leclerc della Ferrari è terzo dopo un altro podio a Miami. C’è invece del lavoro da fare per Lewis Hamilton, che sta vivendo il suo peggior inizio di stagione in F1 e ...