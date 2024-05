Ilary Blasi compie 43 anni. La conduttrice di Mediaset ed ex moglie di Francesco Totti spegne le candeline in una location particolare: in Turchia. Il viaggio per il suo compleanno continua tra l’amore e l’affetto dei figli Chanel , Cristian e ...

Chanel Totti ha trascorso una domenica in famiglia festeggiando il 43esimo compleanno della madre, Ilary Blasi . Per l'occasione, la 16enne ha sfoggia to due accessori griffati da più di mille euro .Continua a leggere

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 17 anni, gli auguri dei genitori sui social - La figlia di ilary Blasi e Francesco totti compie 17 anni, gli auguri dei genitori sui social - Chanel totti ha compiuto 17 anni. I genitori ilary Blasi e Francesco totti le hanno augurato buon compleanno con alcuni teneri scatti sui social ...

Blasi-Totti, sfida a “colpi” di auguri: il dettaglio nella dedica per Chanel - Blasi-totti, sfida a “colpi” di auguri: il dettaglio nella dedica per Chanel - Tanti auguri a Chanel totti che ha festeggiato in queste ore i 17 anni. Non sono mancati i messaggi di mamma ilary Blasi e di papà Francesco.

