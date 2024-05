Sanità - ecco come attenuare le liste d' attesa

Nuove linee guida decise dalla Giunta Schifani: chi non raggiunge gli obiettivi del Piano regionale verrà rimosso. Monitoraggio trimestrale e verifica annuale degli obiettivi relativi all’abbattimento delle liste d’attesa : i nuovi manager della ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Al Pascale e negli altri ospedali in Campania resta il problema delle liste di attesa. Dobbiamo lavorare per il mio obiettivo che prevede che entro la fine di quest’anno siamo la prima regione d’Italia per le liste di ...