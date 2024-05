Al Museo Civico di Erba inaugurata la mostra sull’antico Egitto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Dopo mesi di studi sui reperti e di indagini sulle mummie, si è presentata al pubblico la collezione egizia deldi, in unasabato, alla presenza di oltre cento persone, che rimarrà allestita fino all’8 giugno, nella sede di Villa Ceriani, in via Ugo Foscolo 23. La Sala Annoni è stata protagonista della cerimonia di apertura della“L’ad. La collezione egizia in” a cura di Sabina Malgora,loga e direttrice del Mummy Project, e della conservatrice del, Clelia Orsenigo. Al taglio del nastro, è seguitala visita all’esposizione, divisi in gruppi per poter seguire le guide speciali della Orsenigo ...