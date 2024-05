Mare Fuori il musical | le date del nuovo tour dopo i sold out della prima stagione

(Di lunedì 13 maggio 2024)ildiretto da Alessandro Siani: trasposizione teatralefortunata serie, ecco ledel2024/2025outOltre centomila spettatori e tutte le-out per laappena conclusa del, trasposizione teatralefortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Manca poco e si riparte per il, per cui si apre la prevendita su www.ticketone.it e che toccherà tante città ...

Si inizia con inglese in quinta elementare Al via oggi , lunedì 6 maggio 2024 , le Prove invalsi per le scuole primarie e secondarie. Il calendario prevede: II primaria (prova cartacea)- Italiano: oggi , martedì 7 maggio- Prova di lettura solo Classi ...

(Adnkronos) – Al via oggi , lunedì 6 maggio 2024 , le Prove invalsi per le scuole primarie e secondarie. Il calendario prevede: II primaria (prova cartacea) – Italiano: oggi , martedì 7 maggio – Prova di lettura solo Classi Campione: martedì 7 maggio ...

Eurovision , Angelina Mango non ha vinto, ma ha lasciato il segno. In tanti speravano che l’ex allieva di Amici divenuta in breve tempo una star potesse trionfare con il suo brano “La Noia” all’ Eurovision Song Contest. La vittoria, invece, è andata ...

Stellantis, prima DS prodotta in Italia sarà 100% elettrica - Stellantis, prima DS prodotta in Italia sarà 100% elettrica - Lo ha detto Olivier François, amministratore delegato di uno dei marchi premium di Stellantis.

Marica Pellegrinelli di nuovo mamma: è nata Ariela, la figlia avuta con il compagno William Djoko - Marica Pellegrinelli di nuovo mamma: è nata Ariela, la figlia avuta con il compagno William Djoko - La modella della Val Seriana ha dato alla luce la piccola a fine aprile. Le prime foto e la gioia dopo la malattia:«Ti amiamo già infinitamente» ...

Come è nato, come funziona e di cosa si occupa il Parlamento europeo - Come è nato, come funziona e di cosa si occupa il Parlamento europeo - In vista delle elezioni dell'8-9 giugno, è utile capire com'è organizzato il Parlamento europeo, di cosa si occupa e come si è evoluto.