12 milioni per favorire l’inclusione a scuola degli alunni con disabilità sensoriale in Lombardia

Emergenza abitativa a Milano. Il confronto con Barcellona per uno sviluppo sostenibile dell’edilizia popolare - Emergenza abitativa a Milano. Il confronto con Barcellona per uno sviluppo sostenibile dell’edilizia popolare - A Milano si stanno impegnando altri 120 milioni di euro nella demolizione e ricostruzione ... Le condizioni politiche e normative attuali potrebbero favorire l’adozione di un simile provvedimento A ...

Sembra che il problema dei passaporti sia finito - Sembra che il problema dei passaporti sia finito - Per molti mesi ci sono stati intoppi con richieste e prenotazioni. Ora tra agenda online e Poste la situazione si è sbloccata ...

Masaf, Cdp e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi per l’agricoltura - Masaf, Cdp e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi per l’agricoltura - Le risorse messe a disposizione dal gruppo bancario per la valorizzazione e lo sviluppo delle filiere produttive italiane ...