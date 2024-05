Elezioni San Giorgio - la proposta di Bocchino | Scrutatori vengano scelti con sorteggio pubblico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“In qualità di candidato Sindaco della lista “SanProtagonista”, chiedo che gliper ledell’8 e 9 giugno sianodalla Commissione Elettorale mediante”. Così in una nota stampa, il dottor Maurizio, candidato sindaco per il comune di Sandel Sannio con la lista SanProtagonista. “E’ un invito – prosegue – che intendo rivolgere al Commissario dr.Salvatore Guerra e a tutti i componenti della Commissione Elettorale che prenderanno parte alla seduta del 16 maggio”. “È atto dovuto consentire a tutti i cittadini e a tutte le cittadine già iscritti nelle liste elettorali di poter partecipare a importanti operazioni democratiche, come ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata presentata la lista “San Giorgio Rinasce” con Giuseppe Ricci candidato sindaco per il rinnovo del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio alle Elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 Lista “San ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata presentata la lista “San Giorgio Futura” con Giovanna Petrillo candida to sindaco per il rinnovo del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio alle Elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 Lista “San ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata presenta ta la lista “San Giorgio Domani” con Franco Cuomo candidato sindaco per il rinnovo del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio alle Elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024. Una lista ...

