Red Sox - il tassista bolognese che smaschera i colleghi no-Pos - espulso dalla sua cooperativa | Ci denigra Lui | Senza parole

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roberto Mantovani, in arte ‘Red Sox‘, ilche pubblica sui social i propri guadagni giornalieri e denuncia iche non vogliono essere pagati con le carte di credito, è statoCotabo “a seguito di un procedimento disciplinare”. La decisione arriva dopo mesi di frizioni, che a dicembre 2023 avevano visto Cotabo sospendere per sette giorni dal servizio di radiotaxi Mantovani per “reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione della, dei suoi amministratori e degli altri soci”, scrive la coop in una nota. A questo si aggiunge, da parte dello stesso Red Sox, una campagna mediatica mirata secondo Cotabo a “re ...

Red Sox, tassista allontanato dalla Cotabo: "Ha denigrato la cooperativa" - Red Sox, tassista allontanato dalla Cotabo: "Ha denigrato la cooperativa" - Tutto è cominciato quando Roberto Mantovani, tassista bolognese con lo pseudonimo di Red Sox, aveva cominciato a pubblicare sui social le sue entrate, contro quei colleghi che non utilizzavano i Pos.

Red Sox, il tassista nemico dei colleghi no pos è stato espulso dalla Cotabo - Red Sox, il tassista nemico dei colleghi no pos è stato espulso dalla Cotabo - Red Sox, il tassista nemico dei colleghi no pos è stato espulso dalla Cotabo. A dicembre era stato sospeso per una settimana.

Espulso il tassista che denunciava i No Pos: "Non ho parole" - Espulso il tassista che denunciava i No Pos: "Non ho parole" - "Ora nelle loro chat segrete saranno passati dagli insulti ai festeggiamenti", lamenta il tassista bolognese polemizzando contro i colleghi. In passato era stato più volte oggetto di atti intimidatori ...