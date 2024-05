Re Carlo - il tumore e le cure La confessione sul terribile sintomo | Non sento più i sapori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una riservatezza quasi completa avvolge le malattie della famiglia reale britannica. Sono pochissime le informazioni riguardo le condizioni cliniche di ReIII e di Kate Middleton. Il primo è in cura per un cancro, una scoperta arrivata dopo un problema alla prostata mentre la seconda ha spiegato di aver iniziato un ciclo di chemioterapia per untrovato durante un intervento all’addome. I reali non hanno più parlato delle loro condizioni sanitarie, almeno fino a oggi quando ReIII ha voluto condividere un aspetto della sua malattia con il veterano dell’esercito britannico Aaron Mapplebeck. Il monarca è apparso vicino al figlio William per conferirgli la nomina di colonnello dell’aereonautica militare e, a quanto pare, sta bene. Proprio durante l’evento,si è avvicinato a un veterano ...