Caso Iovino - Fedez indagato per rissa e lesioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – La procura di Milano ha iscritto, all'anagrafe Federico Lucia, pere percosse in concorso, nel fascicolo che riguarda l'episodio che avrebbe visto come vittima il personal trainer Cristiano, aggredito nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti alla sua abitazione, dopo una lite in una discoteca

