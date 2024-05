Fisco - Tajani | finché noi al governo non ci saranno nuove tasse

(Di lunedì 13 maggio 2024) caption id="attachment 355494" align="alignleft" width="150" Antonio/caption"noi saremo alnon ci, ci batteremo perché la pressione fiscale non aumenti di un centesimo, che si chiami sugar tax o patrimoniale, perché non ce n'è bisogno".Lo ha detto il segretario di Fi e vicepremier, Antonio, aprendo, al Salone delle Fontane dell'Eur, la campagna elettorale del partito per le Europee.

Si attende una nuova ondata con migliaia di esodati del Superbonus dopo l’entrata in vigore, da oggi, del decreto 39/2024, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Si prevede che migliaia di cantieri non partiranno nonostante la presentazione delle ...

I socialisti vincono in Catalogna dopo 13 anni, ma per governare devono allearsi con gli indipendentisti - I socialisti vincono in Catalogna dopo 13 anni, ma per governare devono allearsi con gli indipendentisti - Le elezioni sono andate male per i partiti indipendentisti. Hanno vinto i socialisti catalani, che però non hanno i seggi necessari per arrivare alla ...

Nei Paesi Bassi atteso il nuovo governo. Mercoledì possibile intesa - Nei Paesi Bassi atteso il nuovo governo. Mercoledì possibile intesa - BRUXELLES - A quasi sei mesi dalle elezioni politiche del 22 novembre, i Paesi Bassi si preparano alla formazione del nuovo governo.

Quali misure del governo sopravviveranno La mission impossible è rifinanziarle anno per anno - Quali misure del governo sopravviveranno La mission impossible è rifinanziarle anno per anno - Per il governo non sarà facile selezionare le misure da rifinanziare e trovare nuove coperture. L'analisi de lavoce.info ...