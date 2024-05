Simeone protagonista di un Q&O proposto dal Napoli , si è prestato al gioco attraverso il canale Youtube del club azzurro L'articolo Simeone : “Voluto fortemente Napoli , ci sto benissimo. Il gol in Champions emozionante” proviene da ...

“Primo argentino dopo Maradona a vincere lo Scudetto? Ho lottato tanto per arrivare fin qui, a Napoli mi sono trovato subito bene, la ‘cazzimma’ mi rappresenta tantissimo! Il mio idolo è mio padre, ai tifosi mando nu bacio ruoss!” Presso il ...

Simeone: «Ho sempre voluto il Napoli, sento di avere la cazzimma» - simeone: «Ho sempre voluto il napoli, sento di avere la cazzimma» - Le parole di Giovanni simeone, attaccante del napoli, sul suo legame speciale con il club azzurro. I dettagli Giovanni simeone ha parlato ai canali ufficiali del napoli del suo rapporto con il club. E ...

Giovanni Simeone: "Mi identifico con la cazzimma e ho sempre voluto giocare nel Napoli" - Giovanni simeone: "Mi identifico con la cazzimma e ho sempre voluto giocare nel napoli" - Giovanni simeone: 'Mi identifico con la cazzimma e ho sempre voluto giocare nel napoli' Come si descriverebbe Giovanni simeone in una sola parola 'Sono una persona trasparente', dice il Cholito, prot ...

Napoli, intervista Giovanni Simeone: «Ho voluto l'azzurro. Il più forte è stato Kim» - napoli, intervista Giovanni simeone: «Ho voluto l'azzurro. Il più forte è stato Kim» - «Sul mercato sono successe tante cose, ma io ho sempre voluto venire qui. Il giorno in cui mi hanno dato la maglia per andare in ritiro è stato molto emozionante. Mi sono sentito ...