Totti | Gli Europei un momento speciale per me - ricordo ancora l’adrenalina del 2000

(Di lunedì 13 maggio 2024) Francescolancia la challenge ‘Guardala con’, che mette in palio la possibilità di assistere a Italia-Romania, prima partita degli, in compagnia del calciatore. L’ex Roma commenta il legame che ha con gli: “Glisono sempre unper me, una competizione piena di emozioni e ricordi indelebili. Nel, abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria, piena di aneddoti unici come quelle parole scambiate con Di Biagio e Maldini prima del mio ‘cucchiaio’. Sono trascorsi 24 anni, manela tensione e, fu unmolto”. Sul presente azzurro: “Ora ci aspetta una nuova avventura con gli ...

