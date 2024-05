Maggio in musica al Vulcano Buono | firmacopie di Gigi D’Alessio e minilive degli Articolo 31

(Di lunedì 13 maggio 2024) Aldi Nola la grande attesa per ildiil 26 alle 17.00. Domani 14e anche31 alle 18.00. NOLA – Ilsi appresta a vivere unin. Ma soprattutto un incontro che si annuncia esplosivo, ildi. Si

Al Vulcano Buono personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato e dal vivo della storia di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Tutti i venerdì, sabato e domenica, dal 23 marzo al 1 maggio. NOLA – La Pasqua ...

Tendenza Eventi 2024 , al via la prima fiera dedicata al mondo degli Eventi . Dal 20 al 24 marzo al Vulcano Buono Tendenza Eventi 2024 apre il calendario di Vulcano Buono : la prima fiera primaverile dedicata al mondo degli Eventi arriva a Nola dal 20 ...

Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà al centro commerciale di Nola sabato 30 marzo alle 16 per selfie e autografi .Continua a leggere

Errico Porzio apre nel noto centro commerciale: pizze gratis per tutti all'inaugurazione - Errico Porzio apre nel noto centro commerciale: pizze gratis per tutti all'inaugurazione - Errico Porzio è pronto ad inaugurare una nuova sede di Porzioni di Pizza. La nuova location si trova nel vulcano buono (ingresso Capri). Sui social Porzio ha presentato il nuovo store dando appuntamen ...