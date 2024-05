Leva obbligatoria - Graziano Pd a Notizie com | Non si può fare nell’esercit - ma sì al servizio civile

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Salvini dice che lava fatta per educare i giovani. Ma l’educazione si fa con la cultura, la scuola, l’associazionismo.o ora abbiamo bisogno di professionisti”. Il capogruppo Pd in commissione Difesa alla Camera, Stefano, ai nostri microfoni commenta il confronto tra il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto, sulmilitare. (Ansa Foto) –.comLa Lega ha presentato un progetto di legge per reintrodurre unauniversale di sei mesi per i giovani su base regionale. In questo periodo potranno dedicarsi alla protezione, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi o al salvataggio. Il ministro Crosetto è contrario a questa ipotesi per quanto riguarda ...