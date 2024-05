Fedez è indagato per l’aggressione a Iovino | è accusato di rissa - lesioni e percosse Altri cinque denunciati

Dopo la comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri ora Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa , lesioni e percosse in concorso per l’aggressione al personal trainer romano Cristiano ...

Fedez è stato Denunciato dai Carabinieri per aver fatto una rissa. Questo è quanto riporta Il Corriere della Sera che ha raccontato per filo e per segno cosa sarebbe successo nella notte fra il 20 e il 21 aprile quando al The Club di Milano ...