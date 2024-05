Sanità in lutto - è morta Sonia Zati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pontedera (Pisa), 13 maggio 2024 – L’Azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dopo lunga malattia di, un’operatrice socio sanitaria di origini livornesi meglio conosciuta come Katia. Per molti anni ha prestato servizio al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera. “Katia ha sempre accudito i pazienti con grande umanità e professionalità ed sempre stata un punto di riferimento per tutti. Nonostante la malattia si è impegnata in tutti questi anni nello svolgimento del proprio lavoro, che ha sempre svolto con serietà, preparazione e amore e a cui non ha voluto rinunciare fino alla fine, nonostante le cure, il dolore e la paura che inevitabilmente si sono susseguiti. Carla ha affrontato interventi e terapie per poi ripresentarsi puntuale al proprio posto di lavoro. Lei dava forza e coraggio a colleghi e ...